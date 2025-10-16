Caos en Tucumán: una tormenta tiró abajo un súper chino y hubo intentos de saqueo

Una violenta tormenta azotó este jueves a la localidad tucumana de Delfín Gallo, causando el derrumbe de una de las paredes de un supermercado chino ubicado en el barrio Ingenio Luján.

Tras el colapso, un numeroso grupo de personas se agolpó frente al local e intentó ingresar para sustraer mercadería, lo que obligó a la intervención inmediata de la Infantería, que desplegó un operativo para contener la situación.

De acuerdo con fuentes policiales, tres personas resultaron con heridas leves, mientras los bomberos trabajaron entre los escombros para descartar la presencia de posibles víctimas atrapadas dentro del establecimiento.

Las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia permanecen en la zona, realizando tareas de control, asistencia y evaluación de daños tras las intensas lluvias que castigaron al área metropolitana tucumana.