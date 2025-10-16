Cayeron otros tres integrantes de la banda de las «Viudas Negras»

Tres hombres con antecedentes penales fueron detenidos en horas de la madrugada y se cree que integraban la banda de las «Viudas Negras», un grupo criminal que estaría detrás de varios hechos ocurridos en Pilar y Laguna Larga.

La Brigada de Investigaciones de la Departamental Río Segundo logró la aprehensión de los sospechosos, que tienen 33, 41 y 39 años (este último, se encontraba con libertad condicional y posee un prontuario de 47 causas penales).

El procedimiento se inició cuando los efectivos observaron la fuga de tres vehículos: VW Bora, Chevrolet Agile y un Audi A3 (los dos últimos con pedido judicial). Asimismo, se incautaron diez teléfonos celulares, tres televisores, dos microondas, una freidora eléctrica, equipos de sonido y 90.000 pesos en efectivo.

Los hombres se suman a las dos mujeres que habían sido detenidas días atrás en la ciudad de Córdoba.