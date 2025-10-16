Cayó un adolescente que había asaltado a un chofer de Uber

Un adolescente de 17 años que había asaltado a un conductor de una aplicación de viajes fue detenido en las últimas horas, tras en un operativo policial que se realizó en el Campo de Ribera. También se logró aprehender a un joven de 21 años que habría estado vinculado al hecho registrado en la zona de Villa Inés.

Minutos antes, habían abordado a un chofer de Uber en la zona céntrica y se hicieron llevar hasta la zona donde lo asaltaron. A punta de pistola, le sustrajeron su teléfono celular y lo balearon en la pierna derecha.

Ambos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.

El damnificado fue trasladado de inmediato por personal policial al Hospital de Pronta Atención San Jorge, donde recibió asistencia médica y luego fue derivado a una clínica privada y se encuentra fuera de peligro.