Cinco detenidos por el ataque en patota a un joven de Sebastián Elcano

Cinco personas fueron detenidos por el brutal ataque en patota que sufrió un joven en la localidad cordobesa de Sebastián Elcano. El hecho ocurrió durante las fiestas patronales y la fiscal de Deán Funes, Analía Cepede, decidió modificar la acusación a tentativa de homicidio por la gravedad de la agresión.

Los sospechosos tienen entre 22 y 38 años y fueron identificados a partir de un video que registró el momento de la golpiza.

Un importante operativo policial se desplegó en las últimas horas para dar con los sujetos, quienes fueron registrados en las imágenes dándole trompadas y patadas a la víctima de 23 años, que debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud local debido a las lesiones sufridas.

De esta manera, siguiendo las directivas de la fiscalía interviniente, se concretaron cinco allanamientos simultáneos en distintos domicilios del Barrio Sur.

Asimismo, debido a lo ocurrido, las autoridades municipales de Sebastián Elcano analiza prohibir la venta de bebidas alcohólicas durante los próximos eventos masivos que se realicen en la localidad.