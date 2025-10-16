Condenaron a los delincuentes que mataron a quemarropa al remisero

Los delincuentes de 31 y 23 años que habían emboscado y mataron a quemarropa a un remisero en la ciudad de Córdoba, fueron condenados a 16 años de prisión por el hecho ocurrido en agosto del 2023 en el barrio El Pueblito.

Ambos fueron hallados culpables del homicidio de José Aguirre, un trabajador peruano a quien intentaron asaltar a punta de pistola.

La Cámara 8ª del Crimen de Córdoba condenó a Héctor Fabián Calderón (31) y Maximiliano Gabriel Cornejo (23) por el delito de homicidio en ocasión de robo. Según pudo conocerse, Calderón recibió una pena de 16 años y medio de prisión, mientras que Cornejo fue sentenciado a 16 años de cárcel.

Para la justicia, los jóvenes formaban parte de una banda delictiva que operaba en la zona y donde habría algunos familiares.