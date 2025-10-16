Denuncian la usurpación de un campo de 1500 hectáreas en la Pampa de Olaen

Una familia denunció que un conocido odontólogo de la ciudad de Córdoba y un grupo de personas oriundas de San Marcos Sierras, ocuparon ilegalmente un campo de 1500 hectáreas en la Pampa de Olaen. En la causa, tomó intervención la Fiscalía de Cruz del Eje y se solicitaron medidas urgentes para evitar que se hagan nuevas construcciones.

El abogado Carlos María Cardeilhac representa a los denunciantes y explicó que el predio se ubica en inmediaciones del río San Gregorio y que sus clientes son «legítimos poseedores del campo hace más de 60 años».

«Se trata de un campo de 1500 hectáreas ubicado en la Pampa de Olaen que fue usurpado por una organización compuesta por hippies de San Marcos Sierras y un reconocido médico de la ciudad de Córdoba. El médico denunciado inició rápidamente una construcción de una vivienda además de haber desmontado bosque nativo (lo que motivó la intervención de la Secretaria de Ambiente de Córdoba); expresó el letrado, en diálogo con EL DIARIO.

Según dijo, el odontólogo habría presentado un contrato de «derechos posesorios falsos» y comenzó una serie de obras para demostrar la presunta validez de su reclamo sobre el lote.

En ese sentido, el abogado solicitó a la Fiscalía que dicte urgente una medida de «no innovar» para evitar nuevas construcciones hasta tanto se haya concluido la investigación y la disputa judicial.