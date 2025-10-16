Descubrieron a un cura desnudo junto a una mujer en una casa parroquial

Un verdadero escándalo se desató en Brasil por la noticia de un cura que fue descubierto semidesnudo y en compañía de una mujer en una casa parroquial de Nova Maringá (localidad del estado de Mato Grosso). El sacerdote se encontraba sin la remera y la chica estaba llorando debajo de la pileta del baño y se investiga lo sucedido.

Mientras avanza la investigación contra Luciano Braga Simplício, la Diócesis tomó la decisión de suspenderlo.

El suceso fue denunciado por el novio y el padre de la joven, quienes ingresaron a la vivienda del sacerdote porque sospecharon de su actitud y dieron con Isabela (de 21 años) sumida en el llanto.

«Ayer por la tarde me preguntó si podía ir a la casa, en esa habitación de afuera, a cambiarse de ropa. Dije que sí»; aseguró el cura, quien envió un audio de WhatsApp.

El caso es investigado y el obispo Dom Vital Chitolina emitió un comunicado donde expresó: «Todas las medidas canónicas previstas ya se están tomando debidamente, en vista del bien de la Iglesia y del pueblo de Dios».