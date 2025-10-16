Descubrieron a un cura desnudo junto a una mujer en una casa parroquial

Escándalo en Brasil
Descubrieron a un cura desnudo junto a una mujer en una casa parroquialEl sacerdote fue suspendido por la Diócesis hasta que se culmine el proceso de investigación.
Un verdadero escándalo se desató en Brasil por la noticia de un cura que fue descubierto semidesnudo y en compañía de una mujer en una casa parroquial de Nova Maringá (localidad del estado de Mato Grosso). El sacerdote se encontraba sin la remera y la chica estaba llorando debajo de la pileta del baño y se investiga lo sucedido.
Mientras avanza la investigación contra Luciano Braga Simplício, la Diócesis tomó la decisión de suspenderlo.
El suceso fue denunciado por el novio y el padre de la joven, quienes ingresaron a la vivienda del sacerdote porque sospecharon de su actitud y dieron con Isabela (de 21 años) sumida en el llanto.
«Ayer por la tarde me preguntó si podía ir a la casa, en esa habitación de afuera, a cambiarse de ropa. Dije que sí»; aseguró el cura, quien envió un audio de WhatsApp.
El caso es investigado y el obispo Dom Vital Chitolina emitió un comunicado donde expresó: «Todas las medidas canónicas previstas ya se están tomando debidamente, en vista del bien de la Iglesia y del pueblo de Dios».