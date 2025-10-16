Detuvieron a una pareja acusada de cometer varios robos en Los Plátanos

Una pareja fue detenida tras un operativo que se hizo en el barrio Los Plátanos de la ciudad de Córdoba, tras una serie de robos ocurridos durante los últimos días. Los sospechosos circulaban en una camioneta buscada por la justicia y minutos antes habrían sustraído un teléfono a una mujer.

El procedimiento se concretó en la intersección de calles Héctor Paniza y Comechingones.

Durante el operativo, los uniformados secuestraron una camioneta Toyota Hilux en la que se conducían que presentaba pedido judicial vigente y cuatro teléfonos celulares que se encontraban en el interior del vehículo.

Se investiga si estas personas estarían vinculadas a distintos ilícitos cometidos en la zona.