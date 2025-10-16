Dolor: Un perro murió en un incendio que destruyó parte de una vivienda

Efectivos de la Dirección de Bomberos extinguieron las llamas que se habían originado esta tarde en una vivienda de barrio Bajo Pueyrredón. Según se informó, el fuego se propagó por el sector de la cocina, provocando daños totales en los muebles y aparatos eléctricos.

Tras el control del siniestro, los bomberos confirmaron el fallecimiento de un can que estaba dentro de la vivienda al momento del incendio. No se registraron personas lesionadas.

Las causas que originaron el fuego son materia de investigación.