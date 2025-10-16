Dos detenidos y más de 40 vehículos secuestrados en Yacanto

Un amplio operativo interfuerzas se realizó en la localidad de Yacanto, donde la Policía de Córdoba, junto a las guardias locales de prevención, concretó la detención de dos personas y el secuestro de más de 40 vehículos vinculados a distintos delitos e infracciones.

El procedimiento fue supervisado por el director general de Departamentales Sur, Cristian Gómez, y el subdirector general, Sergio Romera. La acción forma parte del esquema de controles coordinados que se vienen desarrollando en el valle de Calamuchita, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y garantizar la seguridad vial y comunitaria en la región.