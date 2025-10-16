Duro revés para la cantante Valentina Olguín, le prohibieron salir del país

La cantante e influencer santiagueña Valentina Olguín sufrió un duro revés judicial luego que se agravaran los cargos en su contra y se le prohibiera salir del país.

La joven artista es investigada por contrabando por el fiscal federal de Tucumán, Agustín Chit, luego que se descubriera que habría utilizado los datos fiscales de cinco gobernadores para importar ropa y revenderla en el país.

El funcionario judicial decidió imputarla por «contrabando simulado en concurso real», una figura penal que contempla penas severas y ordenó allanamientos en el domicilio de la influencer, donde se secuestraron dispositivos electrónicos, prendas de vestir y dinero en efectivo.

Olguín habría utilizado los CUIT, domicilios y datos personales de cinco gobernadores: Osvaldo Jaldo (Tucumán), Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Marcelo Orrego (San Juan).

Las compras las hacía desde un departamento en el barrio porteño de Núñez, donde se presume que habría montado un emprendimiento no habilitado que comercializaba productos en Córdoba y Santiago del Estero.