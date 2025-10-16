Escándalo: Un cordobés se disfrazó de mujer abusada en su viaje de egresados

Un estudiante cordobés se disfrazó de mujer abusada durante su viaje de egresados a Bariloche, grabó un ofensivo video que no tardó en viralizarse y hubo un repudio generalizado. El joven integraba un grupo perteneciente al IPET 267 de Bell Ville y simulaba haber sufrido un episodio de violencia de género en un posteo subido a las redes sociales.

Mientras lucía su polémico disfraz, sus compañeros se reían y hacían gestos alusivos.

La situación provocó una fuerte controversia entre los usuarios y desde la división a la que pertenece el estudiante, se emitió un comunicado: «Somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Queremos aclarar que este hecho está desligado de nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados. Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas».

Al repudio, se sumó otra división del colegio, que dio a conocer el siguiente texto: «Queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones. Nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes y consideramos que el comunicado posterior resulta insuficiente para justificar lo sucedido».

«La mayor parte de nosotros somos mayores de edad. Esto forma parte de una manera de mirar el mundo, de naturalizar las violencias contra nuestros cuerpos, de creer que algunos pocos tienen la licencia de reírse de cualquier cosa. Nos sentimos abrumados, tristes»; expresaron en el comunicado.

Los estudiantes reclamaron a las autoridades escolares que se revisen y sancionen a los responsables.