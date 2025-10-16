Habló el tío de «Pequeño J» que está prófugo y es buscado por Interpol

El tío del narco peruano conocido como «Pequeño J», Manuel Valverde Rodríguez, se encuentra prófugo y con pedido de captura internacional y se despegó del triple crimen de Florencio Varela.

Desde algún lugar de Perú, el hombre rompió el silencio, negó haber tenido participación alguna en los asesinatos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) y dijo: «Entregarme es engorroso».

«Yo he ido de visita a verlo a él (por Pequeño J). Hemos ido de paseo a Uruguay. Al no dejarme ingresar, tomé un vuelo de Uruguay a Lima. Desde ahí me quedé acá»; expresó el hombre, quien dialogó con El Trece y negó vínculos con los crímenes. «No estoy involucrado con el narcotráfico, yo trabajo. No hice nada malo y no tengo familia ni conocidos allá. Tengo un video donde se ve la hora y la fecha, con lo cual es imposible que yo esté en Argentina el día del crimen»; añadió.

Consultado sobre la posibilidad de ponerse a disposición de la justicia argentina, señaló: «Dependo de muchas cosas: si me presento, me llevarían al penal y tendría que empezar el proceso. Trato más bien de aclarar esto desde acá».