Horror: Apareció un bebé muerto dentro de una caja de zapatos

Santiago del Estero
Horror: Apareció un bebé muerto dentro de una caja de zapatosSe ordenaron una serie de pericias para determinar las circunstancias del impactante suceso.
El cuerpo sin vida de un bebé fue encontrado dentro de una caja de zapatos en la localidad de Otumpa, Santiago del Estero. Los restos fueron descubiertos por vecinos que circulaban a la vera de la ruta y dieron aviso a la Policía.
Se ordenaron una serie de pericias para determinar las circunstancias del hecho.
Los forenses no descartan que se haya tratado de un aborto reciente y si trata de determinar la edad gestacional del pequeño. Se ordenó además un relevamiento de las cámaras de seguridad y se recolectarán testimonios de habitantes de la zona.
Es importante destacar que el el caso ha generado una profunda indignación y dolor en la comunidad.