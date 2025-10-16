La respuesta de Laurta cuando le preguntaron si le pidió perdón a Dios

Salvo declarar ante la justicia de Entre Ríos por el crimen del remisero Martín Palacio, Pablo Laurta se encargó en las últimas horas de lanzar toda clase de frases explosivas ante los medios de comunicación. La más reciente fue que su raid delictivo fue un plan para "salvar" a su hijo, a quien secuestró en Córdoba tras asesinar a la madre y abuela del nene.

"Yo fui a rescatar a mi hijo", sentenció este jueves Laurta al canal Tele5 Digital, cuyo móvil que se encontraba apostado en la escalera de los tribunales de Concordia.

Esposado, caminando a paso rápido y flanqueado por dos policías, Laurta contestó de ese modo al periodista del canal de Concordia que le preguntó a modo de sacerdote confesor si le había pedido "perdón a Dios" por el doble femicidio que cometió el fin de semana pasado en Córdoba, y el asesinato del remisero en Entre Ríos.

La justicia de Entre Ríos le impuso 120 días de prisión preventiva a Laurta en el marco de la investigación por el crimen del remisero Palacio, pero durante la audiencia de este jueves el hombre de nacionalidad uruguaya habría declarado cosas como: "Salvé a mi hijo de una red de trata, investiguen".

Según el periodista de A24 Alejandro Pueblas, Laurta "gritaba desesperado que había salvado a su hijo", y "dijo que quería volver a declarar, que lo investiguen, que su hijo estaba en peligro".

El nene cumplió seis años hace dos días, estando en manos de la Justicia argentina tras ser rescatado de un hotel de Gualeguaychú donde se encontraba alojado con su padre en el aparatoso periplo de regreso a Uruguay tras el doble femicidio en Córdoba.

El plan original de Laurta era justamente entrar de manera ilegal a la Argentina, llegar a Córdoba para asesinar a su expareja, Luna Giardina, y a la madre de ella, Mariel Zamudio, en su vivienda en Villa Rivera Indarte, y luego secuestrar al nene para llevarlo a Uruguay.