El joven que fue salvajemente atacado por una patota en Sebastián Elcano dialogó con El Doce y aseguró: «Me agarraron a patadas y quedé inconsciente en el suelo como dos minutos». Cinco personas fueron detenidas en las últimas horas por el hecho ocurrido en medio de los festejos por el aniversario de la localidad.

César Olivera tiene 23 años y sufrió golpes y patadas en la cabeza cuando ya estaba en el piso.

«Estoy bien, viajando para hacerme unos estudios en la cabeza. No tengo dolores fuertes, pero sí un pequeño dolor que puede irse en unos días o ser algo de gravedad»; relató el joven, quien recordó cómo comenzó la pelea. «Estábamos sentados en una panadería a la orilla de la calle. Vinieron estos chicos y me provocaron. Me paré y ya me empezaron a pegar».

Consultado sobre su relación con los agresores, dijo: «Siempre los veía en la calle, nos saludábamos. No les había hecho nada. Me agarraron a patadas y quedé inconsciente en el suelo como dos minutos. Me levantaron los policías y me llevaron al hospital».