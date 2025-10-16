Misteriosa desaparición de un docente de la UNC durante su estadía en Alemania

Búsqueda internacional
Misteriosa desaparición de un docente de la UNC durante su estadía en AlemaniaEl investigador y docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e integrante del INFIQ-CONICET, Alejandro Matías Fracaroli, está desaparecido desde el lunes 13 de octubre en la ciudad de Karlsruhe, Alemania.
Alejandro Fracaroli, oriundo de Córdoba, Argentina, fue visto por última vez el lunes 13 de octubre en la ciudad alemana de Karlsruhe o en zonas cercanas. Según se informó, podría encontrarse desorientado y no plenamente consciente de su situación actual.
El mensaje difundido junto a su fotografía expresa:
“Su nombre es Alejandro Matías Fracaroli, es de Córdoba, Argentina, y se encuentra desaparecido desde el lunes 13 de octubre en la ciudad de Karlsruhe, Alemania, o en áreas cercanas. Podría estar desorientado y no ser plenamente consciente de su situación actual. Cualquier información puede comunicarse a los teléfonos +34 634 64 10 75 o +49 15560587656. Muchas gracias de antemano y disculpas por las molestias.”
El texto fue compartido en redes sociales y medios internacionales con el objetivo de ampliar la búsqueda y difundir la información entre la comunidad argentina residente en Europa.
Fracaroli es docente e investigador del Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (INFIQ) y de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC. Se encontraba realizando actividades académicas en Alemania al momento de su desaparición.
Desde la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET manifestaron su preocupación y acompañamiento a la familia, mientras se refuerzan los contactos con autoridades locales e instituciones argentinas en el exterior para facilitar su localización.