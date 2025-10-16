Operativos en Villa María y Río Cuarto con ocho detenidos

Ocho personas fueron detenidas en distintos procedimientos realizados por la Policía de Córdoba en el sur provincial, en el marco de causas por robos, hechos de violencia familiar y lesiones.

Durante los operativos —desplegados en Villa María, Chilibroste, Sampacho, Río Tercero, Río Cuarto y Alta Gracia— se secuestró un camión Scania, una camioneta con el número de chasis adulterado, varias cubiertas, herramientas y se recuperaron elementos denunciados como robados.

Las actuaciones estuvieron a cargo de las unidades regionales correspondientes, bajo directivas del magistrado interviniente, y forman parte del trabajo coordinado de prevención e investigación que se desarrolla en toda la provincia.