Se hicieron controles para buscar drogas en el sur de Punilla

Fuerza Policial Antinarcotráfico
Se hicieron controles para buscar drogas en el sur de PunillaSe realizó un patrullaje preventivo en San Antonio de Arredondo, Icho Cruz y Cuesta Blanca.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante un patrullaje preventivo en el sur de Punilla y logró el secuestro de estupefacientes.
Los controles se desplegaron en las localidades de San Antonio de Arredondo, Icho Cruz y Cuesta Blanca, donde se interceptó a dos hombres que llevaban varias dosis de marihuana.
Los sujetos tienen 26 y 39 años y transitaban por la calle José Hernández al 400.
Cabe destacar que el despliegue de móviles y efectivos del grupo operativo, se llevaron a cabo con el objetivo de reforzar la prevención y detectar maniobras vinculadas al narcomenudeo.