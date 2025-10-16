Fuerza Policial Antinarcotráfico

Se hicieron controles para buscar drogas en el sur de Punilla

Se realizó un patrullaje preventivo en San Antonio de Arredondo, Icho Cruz y Cuesta Blanca.
jueves, 16 de octubre de 2025 · 09:37

La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante un patrullaje preventivo en el sur de Punilla y logró el secuestro de estupefacientes.

Los controles se desplegaron en las localidades de San Antonio de Arredondo, Icho Cruz y Cuesta Blanca, donde se interceptó a dos hombres que llevaban varias dosis de marihuana.

Los sujetos tienen 26 y 39 años y transitaban por la calle José Hernández al 400.

Cabe destacar que el despliegue de móviles y efectivos del grupo operativo, se llevaron a cabo con el objetivo de reforzar la prevención y detectar maniobras vinculadas al narcomenudeo.

