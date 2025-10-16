Secuestran dólares y detienen a cinco personas en distintos puntos del sur provincial

Cinco personas fueron detenidas en el marco de una serie de operativos realizados por la Policía de Córdoba en distintas localidades del sur provincial, donde se investigan hechos vinculados a homicidio, hurto calificado, violencia familiar y daño.

Los procedimientos se llevaron a cabo en Oncativo, Matorrales, Alta Gracia, Marcos Juárez y Malagueño. En el transcurso de los mismos, se secuestró un camión que registraba pedido de captura judicial, un automóvil, dinero en efectivo en moneda extranjera y diversos elementos relacionados con las causas en curso.

Las acciones formaron parte de los dispositivos preventivos y de investigación desplegados por las distintas unidades regionales, bajo directivas del magistrado interviniente, con el objetivo de reforzar la seguridad y dar respuesta a investigaciones en desarrollo.