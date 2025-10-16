Tragedia en Cabrera: cayó un ascensor en una vivienda y una mujer perdió la vida

Una mujer de 63 años perdió la vida y su esposo resultó herido luego de que el ascensor particular de su casa se desplomara desde unos cuatro metros de altura en General Cabrera.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Santa Fe al 1400. Por causas que se investigan, el elevador sufrió un desperfecto mecánico y cayó con la pareja en su interior. Ambos fueron asistidos por los servicios de emergencia y trasladados al hospital local con lesiones en las piernas.

Debido a la gravedad del cuadro, los dos fueron derivados a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Río Cuarto, donde horas más tarde se confirmó el fallecimiento de la mujer. El hombre, de 65 años, permanece internado en observación.

Las autoridades trabajan para determinar las causas del siniestro.