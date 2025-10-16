Tres detenidos y más de 20 motos incautadas en controles interprovinciales

Durante un amplio dispositivo de prevención desarrollado entre las provincias de Córdoba y Santa Fe, se realizaron acciones de saturación en la ciudad de San Francisco que culminaron con tres detenciones por distintos delitos y el secuestro de más de 20 motocicletas en infracción.

En el operativo trabajaron de manera coordinada la Policía de Córdoba, Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina, reforzando la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona limítrofe y fortaleciendo el trabajo preventivo conjunto entre ambas provincias.