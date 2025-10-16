Tres naranjitas fueron detenidos por atacar a conductores en Córdoba

Tres naranjitas fueron detenidos por ataques contra conductores en la ciudad de Córdoba. Según informaron desde la fuerza policial, los hechos ocurrieron en la zona céntrica y en el barrio General Paz.

En el primero de los casos, se detuvo a un hombre de 36 años que le había exigido a un conductor la suma de 20 mil pesos para cuidarle su vehículo. Cuando el automovilista se negó, el cuidacoches reaccionó de forma violenta y lo atacó a golpes.

Por otro lado, otros dos sujetos de 35 y 24 años, fueron detenidos por haber rayado un auto estacionado. Uno de ellos fue retenido por la víctima hasta la llegada de los uniformados, mientras que el otro fue identificado por cámaras de seguridad y aprehendido en la misma calle.

Finalmente, los tres detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la justicia.