Un joven volcó con su auto en Salsacate y se salvó de milagro

Personal de la Patrulla Preventiva de Salsacate intervino esta tarde en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial 15, a la altura del kilómetro 72.

Según las primeras informaciones, un Peugeot 2008 conducido por un joven de 20 años domiciliado en Villa Taninga perdió el control y volcó en la banquina por causas que se investigan.

El conductor fue trasladado al Hospital de Salsacate para su atención médica. No se registraron otros vehículos involucrados en el siniestro, que ocurrió en una zona de recta.

Las autoridades trabajan para determinar los motivos que originaron el vuelco.