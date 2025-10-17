Atraparon a una pareja que robó en una perfumería céntrica

Villa Carlos Paz. Una joven embarazada de siete meses, de 21 años, y su pareja, un hombre de 35, fueron detenidos ayer en el centro de Villa Carlos Paz tras ser acusados de robar dos lápices labiales en una perfumería de calle Orgaz.

La pareja —que suele ser vista con frecuencia en la zona céntrica— ingresó al local y, en un momento de descuido, la mujer ocultó los productos entre sus ropas. Una empleada del comercio advirtió la maniobra y dio aviso inmediato a la Policía.



Al notar que habían sido descubiertos, ambos sospechosos intentaron escapar corriendo, pero fueron interceptados minutos después por personal policial en la Galería Pallas Atenea.

En la requisa inicial no se hallaron los elementos sustraídos, aunque posteriormente la mujer confesó el hecho y extrajo de entre sus senos los dos lápices labiales robados.

La joven quedó detenida y puesta a disposición de la Fiscalía de Turno, mientras que su pareja también fue trasladada a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

