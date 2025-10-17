Bialet Massé: una mujer de 35 años fue detenida tras un intento de hurto

Una mujer de 35 años fue detenida en Bialet Massé por personal del Comando de Acción Preventiva, luego de ser señalada como autora de un intento de robo en un comercio ubicado sobre la Ruta 38, barrio Centro de la localidad.

El procedimiento se inició tras un llamado de alerta que informó sobre el hecho en curso. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el propietario del negocio, un hombre mayor de edad, quien manifestó que una mujer había intentado sustraer elementos del local, situación que fue registrada por las cámaras de seguridad.

Con los datos aportados, el personal policial realizó un operativo de búsqueda y logró aprehender a la sospechosa. Durante el procedimiento, la mujer hizo entrega espontánea de un teléfono celular, indicando que el mismo habría sido robado.

La detenida fue trasladada a la Alcaldía local, y el teléfono quedó secuestrado como elemento probatorio. La causa quedó a disposición del magistrado interviniente.