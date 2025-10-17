Cinco detenidos en operativos policiales en Río Cuarto, Holmberg y Elena

La Policía de Córdoba llevó adelante diversos operativos en el departamento Río Cuarto que culminaron con la detención de cinco personas —entre hombres y mujeres— acusadas de participar en delitos de robo, estafas, violencia y desobediencia a la autoridad.

Los procedimientos se concretaron en las localidades de Holmberg, Elena y la ciudad de Río Cuarto, en el marco de las tareas de investigación y prevención del delito que desarrolla la Departamental Sur.

Durante los allanamientos, los efectivos lograron recuperar herramientas, mercadería y una motocicleta que habrían sido sustraídas en distintos ilícitos registrados en la zona.

Desde la fuerza informaron que las personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal y que los elementos secuestrados fueron puestos a resguardo para su reconocimiento.

Las acciones se enmarcan dentro de los operativos de control y seguridad ciudadana que la Policía de Córdoba mantiene en todo el territorio provincial.