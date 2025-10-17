Decomisan más de mil productos veterinarios ilegales en el norte cordobés

El Ministerio de Bioagroindustria de la Provincia, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, llevó adelante inspecciones en establecimientos veterinarios de Totoral y San José de la Dormida, donde se detectaron irregularidades en la venta de productos zooterápicos.

Durante los operativos, se constató que algunos comercios no contaban con la habilitación correspondiente ni con la inscripción ante el organismo competente. Como resultado, se dispuso la clausura preventiva de un local y el decomiso de más de 1.000 productos que no cumplían con la normativa vigente.

Además, otras veterinarias fueron intimadas a regularizar su situación mediante la gestión o renovación de la habilitación sanitaria requerida por ley.

Las acciones se desarrollaron en el marco de la Ley Provincial N° 5142 y su modificatoria N° 6429, que regulan el ejercicio de la medicina veterinaria y la venta de productos destinados a la salud animal. Desde el Ministerio recordaron que estos controles buscan garantizar la inocuidad, calidad y seguridad de los insumos veterinarios en toda la provincia.