Desarticularon una fiesta clandestina con 400 personas en Córdoba

Durante la madrugada de este viernes, la Policía de Córdoba y personal del área de Espectáculos Públicos de la Municipalidad lograron desarticular una fiesta clandestina en un inmueble ubicado en boulevard de Los Húngaros y de Los Italianos, en barrio Los Boulevares.

En el lugar se habían reunido alrededor de 400 personas, sin habilitación ni medidas de seguridad. Tras el operativo conjunto, se procedió a dispersar a los asistentes y a secuestrar una consola de sonido utilizada durante el evento.

Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se investigan los responsables de la organización.