Desarticularon una fiesta clandestina con 400 personas en Córdoba

Fiesta ilegal en Los Boulevares
Desarticularon una fiesta clandestina con 400 personas en CórdobaEl evento se realizaba en un inmueble sobre boulevard de Los Húngaros, donde se habían reunido cerca de 400 personas. Policía y Municipio intervinieron para dispersar a los asistentes y secuestraron equipos de sonido.
Durante la madrugada de este viernes, la Policía de Córdoba y personal del área de Espectáculos Públicos de la Municipalidad lograron desarticular una fiesta clandestina en un inmueble ubicado en boulevard de Los Húngaros y de Los Italianos, en barrio Los Boulevares.
En el lugar se habían reunido alrededor de 400 personas, sin habilitación ni medidas de seguridad. Tras el operativo conjunto, se procedió a dispersar a los asistentes y a secuestrar una consola de sonido utilizada durante el evento.
Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se investigan los responsables de la organización.