Detienen a dos hombres y secuestran un arma, droga y celulares en Villa María y Río Cuarto

La Policía de Córdoba llevó adelante operativos simultáneos en distintas localidades del sur provincial, que derivaron en la detención de dos hombres y el secuestro de un arma de fuego, cartuchos, varios gramos de marihuana y tres celulares, además de otros elementos vinculados a diversas causas judiciales.

En la ciudad de Villa María, los procedimientos se realizaron en el marco de una investigación por robos en departamentos. Según informaron fuentes policiales, el detenido ingresaba a las viviendas por los balcones, sustrayendo dinero y objetos de valor.

En tanto, en Río Cuarto, los allanamientos se efectuaron por causas vinculadas al ingreso de elementos prohibidos a la cárcel local, la comercialización ilegal de armas en redes sociales y amenazas calificadas.

Por último, en Monte Buey, se desarrolló un allanamiento por un robo domiciliario, en el que también se recuperaron elementos sustraídos.

Las acciones fueron coordinadas por las Departamentales del Sur bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal, en el marco de los operativos de prevención y lucha contra el delito que se realizan en toda la provincia.