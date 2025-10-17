Detienen a un hombre que ingresó a robar en el patio de una vivienda

A través de la plataforma de Cordobeses en Alerta, se informó que una vecina observó luces en el patio de una vivienda y que a continuación intentaron ingresar.

De manera inmediata, una unidad móvil se hizo presente en el lugar y se logró la aprehensión de un hombre que tenía en su poder varios objetos sustraídos del domicilio.

Robo en barrio Maipú

Vecinos alertaron sobre una riña en la vía pública. Al arribar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre, quien tenía pedido de paradero por uso de armas.

Momentos antes, el sujeto le había sustraído un teléfono celular a una persona.

Detenidos en barrio Villa Siburu

Durante un patrullaje preventivo, agentes detectaron daños en la vidriera de una concesionaria. En consecuencia, se procedió a la aprehensión de tres hombres vinculados al hecho.

Sobre “Cordobeses en Alerta”

Es una herramienta de participación ciudadana implementada por el Ministerio de Seguridad que está diseñada para prevenir el delito, conectando a los cordobeses con las fuerzas a través de WhatsApp. De esta manera, las personas pueden ayudar a proteger a su comunidad.

Mediante esta iniciativa, los ciudadanos tienen la posibilidad de informar hechos sospechosos, como así también emergencias, accidentes de tránsito y otros eventos relevantes, permitiendo una respuesta ágil de los organismos competentes.

Desde su implementación a finales de 2024, este programa promueve la participación directa de los vecinos en colaboración con el Gobierno provincial, con el objetivo de optimizar la atención ante situaciones críticas.

Cabe destacar que el Ministerio de Seguridad continúa trabajando para ampliar el programa. A la fecha, ya son 140 los barrios adheridos en la ciudad de Córdoba.

Cómo adherirse

1) Buscar en el siguiente mapa la dirección: https://www.cba.gov.ar/programa/ojos-en-alerta/#mapa

2) Hacer clic en el botón y completar el formulario.

3) Al finalizar, agendar el número de WhatsApp.

4) Participar de las charlas informativas para más detalles del programa.

Más información sobre el programa, fecha de capacitaciones y más, en el siguiente enlace: https://www.cba.gov.ar/programa/ojos-en-alerta/