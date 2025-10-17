Detuvieron en Malagueño a un hombre con pedido de captura

Malagueño. Un hombre de 38 años que contaba con un pedido de captura nacional vigente por el delito de homicidio agravado en ocasión de robo y por lesiones leves calificadas en el marco de la Ley 9283 de Violencia Familiar, emitido por la Fiscalía de la ciudad de Villa Carlos Paz, fue capturado ayer en calle Los Mineros, barrio Centro de Malagueño, durante un control rutinario en la vía pública.

La aprehensión se llevó a cabo sin incidentes y el hombre fue inmediatamente trasladado a sede policial para quedar a disposición de la Justicia.

Desde la Departamental Santa María destacaron que “este tipo de procedimientos refuerza el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra la criminalidad, así como la importancia de la coordinación entre la Policía y el sistema judicial para garantizar la seguridad de los vecinos del departamento”.