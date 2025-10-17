Emotivo rescate de un perro que cayó en un pozo ciego

Un perro fue rescatado en horas de la madrugada luego de haber quedado atrapado en un pozo ciego en el centro de la ciudad de Córdoba.

Todo ocurrió en un terreno baldío ubicado en la calle Arturo M. Bas al 300 y trascendió que el animal había caído desde una altura de 1,30 metros y no lograba salir por sus propios medios.

El personal policial se hizo presente en el lugar y desplegó un operativo que tuvo resultado positivo.

Tras varios intentos, el perro fue rescatado sin heridas, se encuentra sano y salvo y fue devuelto a su dueño en buen estado.