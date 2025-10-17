Encontraron más de 160 tortugas escondidas entre bolsas de cebollas

Un operativo de control realizado por la Sección Seguridad Vial “Totoras”, dependiente del Escuadrón 46 “Rosario” de Gendarmería Nacional, permitió descubrir un caso de tráfico ilegal de fauna silvestre en la provincia de Santa Fe.

El hecho ocurrió ayer por la tarde en el kilómetro 58 de la Ruta Nacional N° 34, cuando los gendarmes detuvieron la marcha de un camión con semirremolque que transportaba un cargamento de cebollas.

Durante la inspección, los funcionarios advirtieron bolsas tipo arpillera escondidas entre los cajones del cargamento. Al abrirlas, constataron que en su interior había 166 tortugas terrestres y 10 aves —nueve de la especie cabecita negra y un picotero de collar— que estaban siendo trasladadas de manera ilegal.

Por disposición del Ministerio Público de la Acusación, los animales fueron puestos a resguardo y entregados a la Policía Ambiental de Rosario para su evaluación y posterior reinserción en su hábitat natural.

El camión y su acoplado quedaron decomisados, mientras que el conductor fue aprehendido por infracción a la Ley Nacional N° 22.421 de Protección y Conservación de la Flora y Fauna Silvestre.

Las autoridades continúan investigando el origen y el destino de los animales, ante la sospecha de una red de tráfico ilegal que podría operar entre el norte del país y el litoral.

Este tipo de maniobras representa una grave amenaza para la biodiversidad y es sancionada por la legislación vigente, que prohíbe la captura, transporte y comercialización de especies silvestres sin autorización.