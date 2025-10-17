Fuego y daños materiales en una forrajería de San José de la Dormida

Un incendio se registró esta tarde en el interior del local comercial Forrajería Cardozo, ubicado sobre calle Presidente Arturo Illia de la localidad de San José de la Dormida.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:20 horas, cuando personal policial que realizaba un patrullaje preventivo observó que del interior del comercio salía una importante cantidad de humo.

De inmediato, los efectivos alertaron al propietario del local, un hombre de 55 años domiciliado en la localidad, quien manifestó desconocer las causas del siniestro.

Según las primeras averiguaciones, el foco ígneo se habría originado en unas bolsas de alimento depositadas dentro del establecimiento.

En el lugar trabajó personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San José de la Dormida, quienes lograron extinguir totalmente el fuego.

No se registraron víctimas ni heridos, aunque se produjeron daños materiales en la mercadería afectada.

Las causas del incendio son materia de investigación.