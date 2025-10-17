Fuego en la Ruta 20: un vehículo se prendió en llamas cerca de Malagueño

Pasadas las 16:15 de este jueves, un incendio vehicular movilizó a los Bomberos Voluntarios de Malagueño sobre la Ruta 20, a la altura del kilómetro 14.

El fuego se originó en el compartimiento del motor de un vehículo utilitario, extendiéndose parcialmente hacia la cabina. Rápidamente, las dotaciones lograron contener las llamas y evitar que el siniestro se propagara al resto del vehículo.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. En el lugar trabajaron también personal de Vittal Emergencias, una ambulancia de Vittal, efectivos de la Policía Caminera y agentes de Seguridad Vial.