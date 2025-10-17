Habló la mamá de Diego Fernández Lima: "Me mató a mi hijo, solo pido justicia"

La mamá de Diego Fernández Lima, el adolescente que desapareció en 1984 y cuyos huesos fueron hallados este año en el patio de la casa de Cristian Graf, su compañero de escuela, habló por primera vez y expresó que el señalado “mató a mi hijo” y solo pide “justicia”.

Irma Lima, de 87 años, buscó durante más de cuatro décadas a su hijo. Su esposo murió tiempo después buscándolo y ella recién encontró respuestas 41 años después.

Este viernes se trata de una jornada importante debido a que Graf va a ser indagado por el delito de encubrimiento por el juez Alberto Litvack tras un pedido del fiscal Martín López Perrando, quien sostuvo que, pese a que la causa prescribió, la familia necesita saber qué pasó con el menor.

“Yo lo que le pido al juez es justicia, justicia que haya, por favor. Me mató a mi hijo. Tenía 16 años recién. Por favor, eso es lo que pido. Justicia”, manifestó Irma en un medio radial.

Angustiada, reveló cuál es su sentimiento a más de 40 años de la desaparición y crimen de su hijo: “No puede ser una persona que ya esté suelta, que no esté detenida. ¿Y nosotros qué somos? Nos matan los hijos, ¿nos tenemos que quedar como estamos? Así estoy yo, con pena, llorando, recordando lo bueno que era, era estudioso, deportista”.

“Sé que lo mató, nada más, no sé por qué lo mató, eso es lo que quiero saber, quiero justicia, yo quiero saber qué pasó”, expuso.

En este marco, contó que, aunque pasaron muchos años, dejó el cuarto “intacto” de su hijo por si regresaba.

Por último, ante la insistencia de Graf de que colocaron el cuerpo del adolescente en el patio de su casa, Irma expuso en diálogo con Radio Mitre: “No tiene por qué estar suelto, puede volver a hacer lo mismo que le pasó a mi hijo. Justicia y justicia, nada más pido”.