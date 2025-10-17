Villa Carlos Paz

Iban en moto, perdieron el control y se accidentaron en la Avenida Cárcano

La peor parte se la levó una joven de 23 años que fue trasladada hacia el Hospital Sayago.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
viernes, 17 de octubre de 2025 · 15:10

Un hombre se trasladaba junto a su hija por la Avenida Cárcano de Villa Carlos Paz, perdió el control de la moto que conducía y sufrieron un accidente. Todo ocurrió alrededor de las 13,20 horas a la altura del barrio Centro de Inquilinos y trascendió que fueron asistidos en el lugar por el servicio de emergencias.

El conductor tiene 50 años y viajaba a bordo de una moto Zanella Swing 110 cc. junto a una joven de 23 años, quien fue diagnosticada con un traumatismo de miembro inferior izquierdo y trasladada hacia el Hospital Sayago.

Por causas que se investigan, ambos cayeron sobre la banquina y pudo haber sido una tragedia.

Más de
Accidente Padre e hija Villa Carlos Paz Avenida Cárcano

Comentarios