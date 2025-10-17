Iban en moto, perdieron el control y se accidentaron en la Avenida Cárcano

Un hombre se trasladaba junto a su hija por la Avenida Cárcano de Villa Carlos Paz, perdió el control de la moto que conducía y sufrieron un accidente. Todo ocurrió alrededor de las 13,20 horas a la altura del barrio Centro de Inquilinos y trascendió que fueron asistidos en el lugar por el servicio de emergencias.

El conductor tiene 50 años y viajaba a bordo de una moto Zanella Swing 110 cc. junto a una joven de 23 años, quien fue diagnosticada con un traumatismo de miembro inferior izquierdo y trasladada hacia el Hospital Sayago.

Por causas que se investigan, ambos cayeron sobre la banquina y pudo haber sido una tragedia.