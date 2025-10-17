Incineran más de 500 kilos de droga en Catamarca

En un procedimiento autorizado por la justicia federal, Gendarmería Nacional y la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de Catamarca llevaron a cabo la incineración de más de 500 kilos de estupefacientes decomisados en distintos operativos realizados en la provincia.

El operativo se desarrolló por disposición del Juzgado Federal de Catamarca, a cargo del Dr. Miguel Ángel Contreras, con intervención del secretario Dr. Raúl Enrique Córdoba, tras un pedido elevado por la Jefatura del Escuadrón 67 “Catamarca” de Gendarmería.

Según el informe oficial, la droga destruida corresponde a 47 causas judiciales y había sido incautada por Unidades de Gendarmería y por personal de la Dirección de Drogas Peligrosas provincial, luego de ser sometida a los peritajes correspondientes por parte de la Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses.

Detalles del material destruido

En total, se procedió a la incineración de:

339 kilos y 849 gramos de cocaína

200 kilos y 277 gramos de marihuana

2.697 semillas de marihuana

89 plantas de marihuana

15.476 pastillas

15 troqueles de LSD

El material fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hasta la ciudad de San Miguel de Tucumán por efectivos del Escuadrón 67 “Catamarca”, con apoyo de la Unidad de Reconocimiento “Santiago del Estero”.

Seguridad y control ambiental

La quema se realizó en un horno pirolítico, un sistema cerrado de combustión controlada que impide la emanación de gases tóxicos a la atmósfera, cumpliendo con los estándares de salubridad y protección ambiental establecidos por la normativa vigente.

El proceso fue supervisado por personal judicial y técnicos especializados, quienes certificaron la destrucción total de las sustancias incautadas.

Acción conjunta y política de Estado

Desde la Gendarmería Nacional destacaron que este tipo de acciones forman parte de una política sostenida de combate al narcotráfico y de resguardo de la salud pública.

Las autoridades judiciales remarcaron la importancia de la coordinación entre fuerzas federales y provinciales en el tratamiento y disposición final de los estupefacientes, garantizando trazabilidad, transparencia y cumplimiento de las normativas ambientales.