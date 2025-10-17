La FPA allanó dos viviendas en Ordóñez y secuestró marihuana y semillas de cannabis

La FPA allanó dos viviendas en Ordóñez y secuestró marihuana y semillas de cannabisEl operativo se desarrolló en dos viviendas ubicadas sobre la Ruta Provincial N° 6, una de las cuales funcionaba como punto de venta de drogas. El detenido, de 27 años, tenía antecedentes por infracción a la Ley de Estupefacientes.
Durante un operativo encabezado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en la localidad de Ordóñez, fue detenido un hombre de 27 años y se incautaron dosis de marihuana y semillas de cannabis sativa.
El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal y contó con la intervención de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Bell Ville.
Las acciones se concretaron en dos viviendas situadas sobre la Ruta Provincial N° 6, a la altura del kilómetro 511. Según informaron fuentes oficiales, una de las propiedades funcionaba como punto de venta de drogas.
En el lugar, los investigadores procedieron a la detención del sospechoso y al secuestro de varias dosis de marihuana, semillas y otros elementos relacionados a la actividad investigada.
El detenido cuenta con antecedentes previos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, registrados en el año 2024.
Por disposición judicial, el hombre fue trasladado a sede fiscal junto con los elementos secuestrados.