La FPA allanó dos viviendas en Ordóñez y secuestró marihuana y semillas de cannabis

Durante un operativo encabezado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en la localidad de Ordóñez, fue detenido un hombre de 27 años y se incautaron dosis de marihuana y semillas de cannabis sativa.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal y contó con la intervención de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Bell Ville.

Las acciones se concretaron en dos viviendas situadas sobre la Ruta Provincial N° 6, a la altura del kilómetro 511. Según informaron fuentes oficiales, una de las propiedades funcionaba como punto de venta de drogas.

En el lugar, los investigadores procedieron a la detención del sospechoso y al secuestro de varias dosis de marihuana, semillas y otros elementos relacionados a la actividad investigada.

El detenido cuenta con antecedentes previos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, registrados en el año 2024.

Por disposición judicial, el hombre fue trasladado a sede fiscal junto con los elementos secuestrados.