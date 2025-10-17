Madre e hija hospitalizadas tras un choque entre una moto y un auto

Malagueño. Un accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Malagueño dejó como saldo a una madre y su hija hospitalizadas, aunque afortunadamente sin heridas de gravedad.

Según informaron fuentes de la Departamental Santa María, el siniestro se produjo en la esquina de Francisco Ramírez y Padre Marela, cuando una motocicleta Motomel, conducida por una mujer de 31 años que viajaba junto a su hija de 9, colisionó con un automóvil Fiat Cronos manejado por un hombre de 49 años.

La baja velocidad a la que se desplazaban ambos vehículos evitó que el hecho tuviera consecuencias más graves. No obstante, madre e hija sufrieron diversas lesiones y fueron trasladadas al hospital local para su atención médica.

En el lugar trabajó personal de emergencias de Malagueño y efectivos policiales, quienes asistieron a las ocupantes de la moto y realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.