Ocho detenidos y vehículos secuestrados en una serie de allanamientos en Córdoba

En las últimas horas, la Policía de Córdoba llevó adelante una serie de operativos en el sur provincial que culminaron con la detención de ocho personas acusadas de diferentes delitos, entre ellos robos, lesiones y hechos de violencia familiar.

Los procedimientos se desarrollaron en las localidades de Villa María, Chilibroste, Sampacho, Río Tercero, Río Cuarto y Alta Gracia. En los allanamientos se secuestraron un camión Scania, una camioneta con el número de chasis adulterado, varias cubiertas, herramientas y otros elementos vinculados a hechos delictivos.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar el origen de los bienes incautados y la participación de los detenidos en distintos ilícitos.