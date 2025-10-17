Pablo Laurta será trasladado el lunes al penal de Cruz del Eje

El uruguayo Pablo Laurta, acusado de un doble femicidio, será trasladado a la provincia de Córdoba el próximo lunes a las 9 de la mañana, según confirmó la Fiscalía a cargo de Gerardo Reyes.

El operativo contempla su traslado directo al penal de Cruz del Eje, donde permanecerá detenido. Allí, Laurta recibirá un régimen de seguridad especial, similar al aplicado al múltiple asesino Roberto Carmona, con el fin de preservar tanto su integridad como la de los demás internos.

Actualmente, el acusado se encuentra alojado en Gualeguaychú, Entre Ríos, y deberá responder por el doble femicidio ocurrido hace casi una semana, hecho que conmocionó a la región y marca un momento clave en el proceso judicial que se lleva adelante en Córdoba.