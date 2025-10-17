¿Quién es el científico cordobés que desapareció en Alemania?

Un científico cordobés desapareció en Alemania y es intensamente desde el pasado lunes 13 de octubre en la ciudad de Karlsruhe. Alejandro Fracaroli es investigador del Conicet, doctor en Ciencias Químicas y docente de la Universidad Nacional de Córdoba y había viajado a Europa para realizar una pasantía de investigación.

La Facultad de Ciencias Químicas de la UNC dio a conocer un comunicado oficial donde informó que Alejandro podría encontrarse desorientado y no plenamente consciente de su situación actual. Fracaroli es miembro del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC, así como del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).

Al momento de su desaparición, se encontraba desempeñándose en el laboratorio del profesor Frank Biedermann, en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology.

El catedrático es padre de dos hijos y había viajado en septiembre para participar de un proyecto de nanotecnología.

La búsqueda comenzó el martes pasado, cuando se ausentó de su trabajo y se descubrió que su celular permanecía apagado desde hace más de 20 horas y se radicó una denuncia ante la policía local.

Para aportar cualquier información sobre su paradero, comunicarse a los números +34 634 64 10 75 (España) o +49 155 6058 7656 (Alemania).