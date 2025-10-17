Quiénes son los heridos tras el triple choque en Altas Cumbres

Una mujer de 46 años y su hija de 9 resultaron heridas este viernes tras un triple choque ocurrido sobre la Ruta Provincial 34, a la altura del kilómetro 81 del Camino de las Altas Cumbres, jurisdicción de Icho Cruz.

El siniestro, registrado alrededor de las 19:00 horas, involucró tres vehículos: un Renault Oroch conducido por una mujer de 40 años acompañada por su hija de 10; un Ford Ka guiado por un hombre de 46 años acompañado por una mujer de 46 años y una menor de 9 años; y un Toyota Corolla conducido por un hombre de 40 años junto a sus dos hijos, de 8 y 11 años.

Los heridos

De acuerdo con el parte oficial de la Policía de Córdoba, la acompañante del Ford Ka fue diagnosticada con traumatismos de tórax y cadera, siendo trasladada de urgencia al Hospital Municipal Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz.

Su hija, de 9 años, sufrió traumatismos leves en cadera, tobillo y cráneo, permaneciendo bajo observación médica en el lugar.

El resto de los ocupantes de los tres vehículos no presentó lesiones de gravedad, aunque se aguardan las valoraciones médicas correspondientes.

Intervención de los equipos de emergencia

En el lugar trabajaron de manera conjunta el Servicio de Emergencias Punilla Sur, los Bomberos Voluntarios de Icho Cruz, personal del DUAR y la Policía Caminera, quienes coordinaron las tareas de asistencia, rescate y ordenamiento del tránsito.

La Ruta 34 permaneció cortada parcialmente durante varios minutos hasta que se logró despejar la zona, ya que los tres vehículos habían quedado sobre la calzada.

Condiciones y causas del siniestro

El accidente se produjo en medio de una llovizna persistente y calzada resbaladiza, lo que habría contribuido al impacto. Las autoridades investigan la mecánica del hecho y las responsabilidades de los conductores.

La investigación quedó a cargo de la División Traslasierra y de la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz, que ordenó el relevamiento de pruebas y la toma de declaraciones.

Estado actual

Fuentes médicas confirmaron que la mujer se encuentra fuera de peligro, aunque continúa internada en observación por los politraumatismos recibidos. Su hija fue asistida en el lugar y se recupera junto a su familia.