Operativos en el sur provincial

Siete detenidos y armas incautadas en un fuerte accionar policial en Córdoba

Los operativos se realizaron en distintas localidades e incluyeron secuestros de armas, estupefacientes, un vehículo y varios elementos robados. Entre los detenidos hay hombres y mujeres.
viernes, 17 de octubre de 2025 · 09:59

La Policía de Córdoba llevó adelante una serie de operativos en el sur provincial que culminaron con la detención de siete personas, entre hombres y mujeres, involucradas en diferentes delitos como robo, encubrimiento, conducción peligrosa, agresiones y desobediencia.

Durante los procedimientos —realizados en Arroyo Algodón, Villa María, Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita y La Carlota— se logró recuperar un acoplado sustraído en la localidad bonaerense de Arrecifes, además de una motocicleta, un teléfono celular y otros elementos.

Asimismo, se secuestraron dos armas blancas, una réplica de pistola, estupefacientes y un vehículo. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia.

