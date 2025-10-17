Siete detenidos y armas incautadas en un fuerte accionar policial en Córdoba

La Policía de Córdoba llevó adelante una serie de operativos en el sur provincial que culminaron con la detención de siete personas, entre hombres y mujeres, involucradas en diferentes delitos como robo, encubrimiento, conducción peligrosa, agresiones y desobediencia.

Durante los procedimientos —realizados en Arroyo Algodón, Villa María, Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita y La Carlota— se logró recuperar un acoplado sustraído en la localidad bonaerense de Arrecifes, además de una motocicleta, un teléfono celular y otros elementos.

Asimismo, se secuestraron dos armas blancas, una réplica de pistola, estupefacientes y un vehículo. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia.