Tres vehículos chocaron en cadena en Altas Cumbres y hay heridos

Un triple choque se registró esta tarde sobre la Ruta Provincial E-34, en el kilómetro 81 del tramo comprendido entre Cóndor y Copina, en plena zona de Altas Cumbres.

El siniestro ocurrió alrededor de las 17:05 horas bajo condiciones de llovizna y calzada resbaladiza, según informó la División Traslasierra. En el hecho estuvieron involucrados tres vehículos: un Ford Ka, una Renault Oroch y un Toyota Corolla.

De acuerdo con las primeras informaciones, tres personas resultaron lesionadas y debieron ser trasladadas al Hospital Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz para su atención médica.

Entre ellas, una mujer de aproximadamente 40 años presenta politraumatismos, traumatismo de cráneo, torácico, de cadera y muñeca izquierda. Su hija, de 9 años, sufrió traumatismos leves en cadera, tobillo y cráneo.

Fuentes del Servicio de Emergencias Punilla Sur indicaron que habría una tercera persona trasladada, además de las dos mujeres, aunque su estado aún no fue precisado.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de Icho Cruz, personal del DUAR (Dirección de Unidades de Alto Riesgo), la Policía Caminera y efectivos de la Departamental Punilla, quienes continúan en el lugar coordinando tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito.

La ruta permanece cortada en ambos sentidos y el tránsito se desvía por la Ruta Provincial 14 bajo supervisión del Puesto Caminero Copina.

