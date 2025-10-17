Un auto se incendió y su conductor sufrió quemaduras

Unquillo. Un hombre resultó con quemaduras en el rostro y los brazos luego de que su vehículo se incendiara este viernes por la mañana en avenida Sabattini, a la altura del barrio La Bancaria.

El siniestro tuvo lugar cuando un Volkswagen Golf comenzó a arder, aparentemente minutos después de haber sido cargado con GNC.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Unquillo, junto con personal de la Guardia Urbana y Defensa Civil, quienes lograron sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara.

El conductor fue trasladado al Hospital Provincial Urrutia, donde permanece internado en estado estable. Las autoridades investigan las causas que originaron el incendio.