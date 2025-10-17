Un hombre fue detenido por violación de domicilio en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. Personal policial del Escuadrón Motorizado Enduro detuvo hoy a un hombre de 30 años acusado de violación de domicilio, tras un operativo realizado en la zona norte de Villa Carlos Paz.

El hecho ocurrió en la intersección de Av. San Martín y Gutemberg, donde una vecina alertó a la Policía al observar a un sujeto ingresar y salir de una vivienda en actitud sospechosa.

Con las descripciones aportadas, los efectivos desplegaron un rápido operativo y lograron aprehender al sospechoso, quien fue trasladado a la Alcaldía local. Además, se procedió al secuestro de diversas prendas de vestir que estarían relacionadas con el hecho.

El hombre quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza en la investigación para determinar las circunstancias del ingreso al domicilio.

