Un hombre fue sorprendido con una carabina y un menor en Carlos Paz

La tranquilidad de la tarde se vio interrumpida en Pasaje Corot, barrio La Quinta, cuando varios vecinos notaron la presencia de un hombre que manipulaba un arma. La escena llamó la atención y motivó la intervención de las autoridades, que llegaron al lugar para evitar posibles riesgos.

Según pudo saberse, se trataba de una carabina de aire comprimido, acompañada por una caja de balines y una motocicleta estacionada junto al hombre. El episodio fue controlado rápidamente y no se registraron situaciones de violencia.

El hombre, de 42 años, se encontraba junto a un adolescente de 13, quien fue retirado por su madre minutos después. Tras la verificación de lo ocurrido, la situación quedó a disposición de la Justicia.